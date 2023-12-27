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Страта полонених, хімзброя, штурми: Росія активізувалася у Роботиного

Страта полонених, хімзброя, штурми: Росія активізувалася у Роботиного
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Страта полонених, хімзброя, штурми: Росія активізувалася у Роботиного

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Гості: Ростислав Ящишин – лейтенант ЗСУ, начальник служби зв'язків із громадськістю 63-ї бригади (Кременський напрямок), Петро Недзельський – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт

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