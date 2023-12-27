Страта полонених, хімзброя, штурми: Росія активізувалася у Роботиного
Гості: Ростислав Ящишин – лейтенант ЗСУ, начальник служби зв'язків із громадськістю 63-ї бригади (Кременський напрямок), Петро Недзельський – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт
Випуски
-
16:30, 27 грудня 2023
Що дає Росії захоплення Мар'їнки, Кремль вчепився в Сербію
-
16:30, 26 грудня 2023
ЗСУ знищили десантний корабель Росії у Феодосії, Рада готує мобілізацію
-
16:30, 25 грудня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 22 грудня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 21 грудня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 20 грудня 2023
Донбас.Реалії