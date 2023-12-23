Новоюліанський календар – новація, яка повертає до православної традиції | Історична Свобода
Випуски
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15:00, 23 грудня 2023
720-річчя Малоросії: як з'явилася, переїздила і змінювала зміст | Історична Свобода
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15:00, 09 грудня 2023
130-річчя Миколи Хвильового: як з’явилося гасло «Геть від Москви!» | Історична Свобода
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15:00, 02 грудня 2023
Сухий закон у США: як запровадили і чому скасували | Історична Свобода
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15:00, 18 листопада 2023
10 років тому: як почався Євромайдан і чому переріс у Революцію гідності | Історична Свобода