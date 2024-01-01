Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 01 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 29 грудня 2023
158 ракет і дронів: навіщо Росія завдала найбільшого удару по Україні
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16:30, 28 грудня 2023
Страта полонених, хімзброя, штурми: Росія активізувалася у Роботиного
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16:30, 27 грудня 2023
Що дає Росії захоплення Мар'їнки, Кремль вчепився в Сербію
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16:30, 26 грудня 2023
ЗСУ знищили десантний корабель Росії у Феодосії, Рада готує мобілізацію
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16:30, 25 грудня 2023
Донбас.Реалії