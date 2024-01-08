Росія рветься через Синьківку до Куп'янська, чи почне КНДР війну проти США
Гості: Максим Морозов – майор МВС, боєць «Легіону Свободи» Нацгвардії України, Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач, Віталій Кулик – директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства
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ЗСУ знищують ППО Росії в Криму: буде наступ?
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