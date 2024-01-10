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Росія готує удар по Куп'янську та Новомихайлівці, Рада «завернула» мобілізацію

Росія готує удар по Куп'янську та Новомихайлівці, Рада «завернула» мобілізацію
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Росія готує удар по Куп'янську та Новомихайлівці, Рада «завернула» мобілізацію

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Гості: Петро Кузик – командир 3-го батальйону Бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії України, Костянтин Машовець – військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», Леонід Швець – політичний аналітик

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