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Росія хоче вибити ЗСУ за три річки за два місяці? США бомблять Ємен

Росія хоче вибити ЗСУ за три річки за два місяці? США бомблять Ємен
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Росія хоче вибити ЗСУ за три річки за два місяці? США бомблять Ємен

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Гості: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, В'ячеслав Лихачов – член Експертної ради Центру громадянських свобод, сходознавець

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