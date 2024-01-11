Росія хоче вибити ЗСУ за три річки за два місяці? США бомблять Ємен

Гості: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, В'ячеслав Лихачов – член Експертної ради Центру громадянських свобод, сходознавець
Випуски
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16:30, 11 січня 2024
Росія готує удар по Куп'янську та Новомихайлівці, Рада «завернула» мобілізацію
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16:30, 10 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 09 січня 2024
Росія рветься через Синьківку до Куп'янська, чи почне КНДР війну проти США
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16:30, 08 січня 2024
ЗСУ знищують ППО Росії в Криму: буде наступ?
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16:30, 05 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 04 січня 2024
Донбас.Реалії