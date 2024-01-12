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«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22

«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22
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«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22

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Гості: Костянтин Криволап – авіаційний експерт, Віта Голод – голова правління Української асоціації китаєзнавців

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