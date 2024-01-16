Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

Apple Podcasts Google Podcasts Підписатися

Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія йде в атаку там, де атакували ЗСУ

Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія йде в атаку там, де атакували ЗСУ
Embed
Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія йде в атаку там, де атакували ЗСУ

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Антон Коцуконь – спікер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Берзручка, Михайло Жирохов – військовий експерт, Іван Преображенський – кандидат політичних наук, публіцист, політичний аналітик

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG