Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія йде в атаку там, де атакували ЗСУ

Гості: Антон Коцуконь – спікер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Берзручка, Михайло Жирохов – військовий експерт, Іван Преображенський – кандидат політичних наук, публіцист, політичний аналітик
Випуски
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16:30, 16 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 15 січня 2024
«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22
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16:30, 12 січня 2024
Росія хоче вибити ЗСУ за три річки за два місяці? США бомблять Ємен
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16:30, 11 січня 2024
Росія готує удар по Куп'янську та Новомихайлівці, Рада «завернула» мобілізацію
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16:30, 10 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 09 січня 2024
Росія рветься через Синьківку до Куп'янська, чи почне КНДР війну проти США