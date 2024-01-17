DeepState прогнозує атаки РФ бронетехнікою, Бундестаг «завернув» Taurus для України
Гості: Давид Гендельман - ізраїльський військовий аналітик, Андрій Мартинов - експерт-міжнародник
Випуски
-
16:30, 17 січня 2024
Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія йде в атаку там, де атакували ЗСУ
-
16:30, 16 січня 2024
Донбас.Реалії
-
16:30, 15 січня 2024
«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22
-
16:30, 12 січня 2024
Росія хоче вибити ЗСУ за три річки за два місяці? США бомблять Ємен
-
16:30, 11 січня 2024
Росія готує удар по Куп'янську та Новомихайлівці, Рада «завернула» мобілізацію
-
16:30, 10 січня 2024
Донбас.Реалії