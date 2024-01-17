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DeepState прогнозує атаки РФ бронетехнікою, Бундестаг «завернув» Taurus для України

DeepState прогнозує атаки РФ бронетехнікою, Бундестаг «завернув» Taurus для України
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DeepState прогнозує атаки РФ бронетехнікою, Бундестаг «завернув» Taurus для України

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Гості: Давид Гендельман - ізраїльський військовий аналітик, Андрій Мартинов - експерт-міжнародник

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