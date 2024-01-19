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Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня

Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня
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Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня

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Гості: Микола Бєлєсков, старший аналітик Благодійного фонду «Повернися Живим», головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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