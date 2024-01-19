Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня

Гості: Микола Бєлєсков, старший аналітик Благодійного фонду «Повернися Живим», головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Випуски
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16:30, 19 січня 2024
Росія криє КАБами Авдіївку та наближається з півдня: другий Бахмут?
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16:30, 18 січня 2024
DeepState прогнозує атаки РФ бронетехнікою, Бундестаг «завернув» Taurus для України
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16:30, 17 січня 2024
Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія йде в атаку там, де атакували ЗСУ
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16:30, 16 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 15 січня 2024
«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22
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16:30, 12 січня 2024
Росія хоче вибити ЗСУ за три річки за два місяці? США бомблять Ємен