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Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії |

Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії |
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Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії |

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Гості: Єгор Фірсов - сержант 109 батальйону ЗСУ, Аліна Фролова – заступник директора Центру оборонних стратегій, заступник міністра оборони України (2019-2020 рр.) Олександр Доній – історик, громадський діяч

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