Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії

Гості: Єгор Фірсов - сержант 109 батальйону ЗСУ, Аліна Фролова – заступник директора Центру оборонних стратегій, заступник міністра оборони України (2019-2020 рр.) Олександр Доній – історик, громадський діяч
Випуски
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16:30, 22 січня 2024
Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня
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16:30, 19 січня 2024
Росія криє КАБами Авдіївку та наближається з півдня: другий Бахмут?
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16:30, 18 січня 2024
DeepState прогнозує атаки РФ бронетехнікою, Бундестаг «завернув» Taurus для України
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16:30, 17 січня 2024
Бахмут, Вугледар, Роботине: Росія йде в атаку там, де атакували ЗСУ
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16:30, 16 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 15 січня 2024
«Чорний день для ВКС РФ»: що означає для Росії втрата літаків А-50 та Іл-22