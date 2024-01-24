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Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76

Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76
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Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76

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Гості: Сергій Цехоцький – офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Юрій Федоров - російський військовий та політичний аналітик

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