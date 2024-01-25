Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

Apple Podcasts Google Podcasts Підписатися

Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки

Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки
Embed
Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості програми: Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG