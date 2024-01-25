Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки

Гості програми: Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Випуски
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16:30, 25 січня 2024
Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76
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16:30, 24 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 23 січня 2024
Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії |
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16:30, 22 січня 2024
Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня
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16:30, 19 січня 2024
Росія криє КАБами Авдіївку та наближається з півдня: другий Бахмут?
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16:30, 18 січня 2024
DeepState прогнозує атаки РФ бронетехнікою, Бундестаг «завернув» Taurus для України