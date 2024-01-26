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ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами

ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами
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ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами

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Гості програми: Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», Позивний «Дельфін» – командир штурмового підрозділу 68-го ОЄБр імені Олекси Довбуша, Сергій Герасимчук – заступник виконавчого директора Ради із зовнішньої політики «Українська призма»

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