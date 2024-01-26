ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами

Гості програми: Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», Позивний «Дельфін» – командир штурмового підрозділу 68-го ОЄБр імені Олекси Довбуша, Сергій Герасимчук – заступник виконавчого директора Ради із зовнішньої політики «Українська призма»
Випуски
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16:30, 26 січня 2024
Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки
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16:30, 25 січня 2024
Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76
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16:30, 24 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 23 січня 2024
Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії |
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16:30, 22 січня 2024
Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня
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16:30, 19 січня 2024
Росія криє КАБами Авдіївку та наближається з півдня: другий Бахмут?