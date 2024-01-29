Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається

Гості програми: Костянтин Машовець – військовий експерт, координатор групи «Інформаційний спротив», Олег Саакян – політолог
Випуски
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16:30, 29 січня 2024
ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами
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16:30, 26 січня 2024
Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки
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16:30, 25 січня 2024
Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76
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16:30, 24 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 23 січня 2024
Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії |
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16:30, 22 січня 2024
Міські бої: Росія заходила до Авдіївки з півдня