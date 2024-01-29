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Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається

Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається
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Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається

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Гості програми: Костянтин Машовець – військовий експерт, координатор групи «Інформаційний спротив», Олег Саакян – політолог

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