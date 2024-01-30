ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни

Гості програми: Андрій Демченко – спікер Державної прикордонної служби України, Денис Попович – військовий оглядач, Олександра Філіппенко – американіст, член асоціації YGLN on Euro-Atlantic Security
Випуски
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16:30, 30 січня 2024
Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається
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16:30, 29 січня 2024
ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами
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16:30, 26 січня 2024
Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки
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16:30, 25 січня 2024
Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76
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16:30, 24 січня 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 23 січня 2024
Росія бомбить міста, у США допустили перемогу Росії |