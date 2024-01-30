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ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни

ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни
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ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни

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Гості програми: Андрій Демченко – спікер Державної прикордонної служби України, Денис Попович – військовий оглядач, Олександра Філіппенко – американіст, член асоціації YGLN on Euro-Atlantic Security

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