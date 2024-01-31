Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

Apple Podcasts Google Podcasts Підписатися

Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму

Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму
Embed
Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості програми: Андрій Гук – капітан медичної служби, бригада «Гвардія наступу» «Буревій», Павло Лакійчук – керівник програм з безпеки Центру глобалістики «Стратегія XXI», Руслан Осипенко - дипломат, експерт-міжнародник

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG