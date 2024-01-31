Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму

Гості програми: Андрій Гук – капітан медичної служби, бригада «Гвардія наступу» «Буревій», Павло Лакійчук – керівник програм з безпеки Центру глобалістики «Стратегія XXI», Руслан Осипенко - дипломат, експерт-міжнародник
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16:30, 31 січня 2024
ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни
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16:30, 30 січня 2024
Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається
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16:30, 29 січня 2024
ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами
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16:30, 26 січня 2024
Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки
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16:30, 25 січня 2024
Росія закріпилася на вулицях Авдіївки, наслідки катастрофи Іл-76
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16:30, 24 січня 2024
Донбас.Реалії