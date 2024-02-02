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Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі

Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі
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Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі

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Гості програми: Ярослав Чепурний – прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач, Михайло Гончар – президент Центру глобалістики «Стратегія XXI»

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