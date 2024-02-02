Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі

Гості програми: Ярослав Чепурний – прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач, Михайло Гончар – президент Центру глобалістики «Стратегія XXI»
Випуски
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16:30, 02 лютого 2024
Зеленський може звільнити Залужного вже сьогодні – які ризики для України?
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16:30, 01 лютого 2024
Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму
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16:30, 31 січня 2024
ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни
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16:30, 30 січня 2024
Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається
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16:30, 29 січня 2024
ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами
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16:30, 26 січня 2024
Як ЗСУ відкинули Росію біля Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки