Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?

Гості програми: Надія Замрига – начальниця служби зв'язків із громадськістю 14 ОМБр імені князя Романа Великого Іван Ступак – військовий аналітик Українського інституту майбутнього Олександр Краєв – директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська Призма»
Випуски
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16:30, 05 лютого 2024
Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі
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16:30, 02 лютого 2024
Зеленський може звільнити Залужного вже сьогодні – які ризики для України?
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16:30, 01 лютого 2024
Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму
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16:30, 31 січня 2024
ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни
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16:30, 30 січня 2024
Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається
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16:30, 29 січня 2024
ЗСУ не дали Росії взяти Табаївку, Кремль вирішив брати Авдіївку частинами