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Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?

Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?
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Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?

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Гості програми: Надія Замрига – начальниця служби зв'язків із громадськістю 14 ОМБр імені князя Романа Великого Іван Ступак – військовий аналітик Українського інституту майбутнього Олександр Краєв – директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська Призма»

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