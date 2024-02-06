Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 06 лютого 2024
Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?
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16:30, 05 лютого 2024
Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі
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16:30, 02 лютого 2024
Зеленський може звільнити Залужного вже сьогодні – які ризики для України?
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16:30, 01 лютого 2024
Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму
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16:30, 31 січня 2024
ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни
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16:30, 30 січня 2024
Що дасть ЗСУ розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, Залужний залишається