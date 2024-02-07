Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

Apple Podcasts Google Podcasts Підписатися

Росія рухається на захід від Донецька; WP: «Фронт розвалюється» | Радіо Донбас Реалії

Росія рухається на захід від Донецька; WP: «Фронт розвалюється» | Радіо Донбас Реалії
Embed
Росія рухається на захід від Донецька; WP: «Фронт розвалюється» | Радіо Донбас Реалії

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості програми: Тетяна Попова – журналістка, колишній заступник Міністра інформаційної політики України (2015-2016 рр.), Володимир Копчак – військовий експерт, аналітик Центру стратегічного аналізу (Грузія), Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя.

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG