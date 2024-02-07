Росія рухається на захід від Донецька; WP: «Фронт розвалюється» | Радіо Донбас Реалії

Гості програми: Тетяна Попова – журналістка, колишній заступник Міністра інформаційної політики України (2015-2016 рр.), Володимир Копчак – військовий експерт, аналітик Центру стратегічного аналізу (Грузія), Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя.
Випуски
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16:30, 07 лютого 2024
Скільки сил РФ готова покласти за Авдіївку, як Україні захищати небо без США
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16:30, 06 лютого 2024
Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?
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16:30, 05 лютого 2024
Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі
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16:30, 02 лютого 2024
Зеленський може звільнити Залужного вже сьогодні – які ризики для України?
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16:30, 01 лютого 2024
Спецоперація ГУР: як потопили ракетний катер РФ «Івановець» у Криму
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16:30, 31 січня 2024
ЗСУ відчуває брак боєприпасів, Буданов очікує послаблення сил РФ до весни