ЗСУ перекидають підкріплення до Авдіївки, навіщо Росія вдарила «Цирконом»

Гості програми: Олександр Рувін – директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Костянтин Машовець – військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», Олександр Кочетков – політтехнолог, колишній інженер-конструктор КБ «Південне».
Випуски
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16:30, 12 лютого 2024
Нова хвиля атак під Бахмутом: Росія готується штурмувати Часів Яр?
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16:30, 09 лютого 2024
Росія намагається «вбити клин» між кар'єром та АКХЗ в Авдіївці
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16:30, 08 лютого 2024
Росія рухається на захід від Донецька; WP: «Фронт розвалюється»
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16:30, 07 лютого 2024
Скільки сил РФ готова покласти за Авдіївку, як Україні захищати небо без США
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16:30, 06 лютого 2024
Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?
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16:30, 05 лютого 2024
Майже біля «дороги життя»: Росія зайшла за кар'єр в Авдіївці з півночі