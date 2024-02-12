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ЗСУ перекидають підкріплення до Авдіївки, навіщо Росія вдарила «Цирконом»

ЗСУ перекидають підкріплення до Авдіївки, навіщо Росія вдарила «Цирконом»
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ЗСУ перекидають підкріплення до Авдіївки, навіщо Росія вдарила «Цирконом»

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Гості програми: Олександр Рувін – директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Костянтин Машовець – військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», Олександр Кочетков – політтехнолог, колишній інженер-конструктор КБ «Південне».

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