Останні оборонці про 3 доби безперервного штурму та полон

Колись житловий дев'ятиповерховий багатопід'їзний будинок у центрі міста став найважливішим кордоном для Збройних сил України. Ця історія – про його останніх захисників. Хтось віддав життя, щоб у березні 2023 року ще кілька діб це місце залишалося українською землею, хтось, тримаючись із останніх сил без підкріплення, опинився у полоні. Більшість із них – ладижинці, прості чоловіки, які в день вторгнення російських військ прийшли до військкомату і стали до лав місцевої територіальної оборони. Вони готувалися бути зенітниками, а стали штурмовиками без підготовки.
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