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#ВУКРАЇНІ

Останні оборонці про 3 доби безперервного штурму та полон

Останні оборонці про 3 доби безперервного штурму та полон
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Останні оборонці про 3 доби безперервного штурму та полон

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«Дев'ятка» – так назвали одну з останніх панівних висот у Бахмуті. Місті, де розгорнулася одна з найкровопролитніших битв у Європі з часів Другої світової війни.

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Колись житловий дев'ятиповерховий багатопід'їзний будинок у центрі міста став найважливішим кордоном для Збройних сил України. Ця історія – про його останніх захисників. Хтось віддав життя, щоб у березні 2023 року ще кілька діб це місце залишалося українською землею, хтось, тримаючись із останніх сил без підкріплення, опинився у полоні. Більшість із них – ладижинці, прості чоловіки, які в день вторгнення російських військ прийшли до військкомату і стали до лав місцевої територіальної оборони. Вони готувалися бути зенітниками, а стали штурмовиками без підготовки.

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