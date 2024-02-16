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ЗСУ заявили, що розгромили атаку Росії на Роботине

ЗСУ заявили, що розгромили атаку Росії на Роботине
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ЗСУ заявили, що розгромили атаку Росії на Роботине

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Гості програми: Мар'ян Кушнір – фронтовий кореспондент Радіо Свобода; Діна Вонг – прес-офіцер 1-ї окремої танкової Сіверської бригади; Олег Катков – головний редактор воєнного порталу Defense Express.

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