ЗСУ заявили, що розгромили атаку Росії на Роботине

Гості програми: Мар'ян Кушнір – фронтовий кореспондент Радіо Свобода; Діна Вонг – прес-офіцер 1-ї окремої танкової Сіверської бригади; Олег Катков – головний редактор воєнного порталу Defense Express.
Випуски
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16:30, 16 лютого 2024
Росія оточила «Зеніт» в Авдіївці: яка ціль операції України?
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16:30, 15 лютого 2024
«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто
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16:30, 14 лютого 2024
РФ контролює логістику в Авдіївці, ЗСУ топлять корабель «Цезар Куніков»
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16:30, 13 лютого 2024
ЗСУ перекидають підкріплення до Авдіївки, навіщо Росія вдарила «Цирконом»
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16:30, 12 лютого 2024
Нова хвиля атак під Бахмутом: Росія готується штурмувати Часів Яр?
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16:30, 09 лютого 2024
Росія намагається «вбити клин» між кар'єром та АКХЗ в Авдіївці