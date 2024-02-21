Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 21 лютого 2024
Росія зазнала втрат на полігоні, чи буде загострення на Запорізькому фронті
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16:30, 20 лютого 2024
Розстріл замість обміну: навіщо Росія вбила полонених бійців ЗСУ в Авдіївці
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16:30, 19 лютого 2024
ЗСУ заявили, що розгромили атаку Росії на Роботине
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16:30, 16 лютого 2024
Росія оточила «Зеніт» в Авдіївці: яка ціль операції України?
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16:30, 15 лютого 2024
«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто
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16:30, 14 лютого 2024
РФ контролює логістику в Авдіївці, ЗСУ топлять корабель «Цезар Куніков»