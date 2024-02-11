«Скидають вибухівку прямо на людей». Як живе Бериславський район? | Новини Приазов’я

У селах Бериславського району Херсонщини, які розташовані біля Дніпра, залишилося близько 7 тисяч людей. Про це в кінці січня в ефірі телемарафону розповів керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, російські війська цілеспрямовано обстрілюють цей район і безпосередньо райцентр - місто Берислав. Там наразі дуже небезпечно, російська армія майже знищила місто, тому людей постійно евакуюють.

Ситуацію у Бериславському районі також коментував голова військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін. Російські безпілотники продовжують атакувати прибережні населені пункти. За кілька днів буває більше сотні ударів. Найбільше страждає Берислав.

До евакуації закликає також Бериславська районна державна адміністрація. На сторінці відомства у Фейсбук можна знайти контакти організацій, які допомагають виїжджати з небезпечних територій.

Як живе Бериславський район Херсонщини, частина якого перебуває під постійними обстрілами? Наскільки погіршилася ситуація у місті Бериславі? Як відбувається евакуація з небезпечних населених пунктів району, чи багато людей виїхали і хто навідріз відмовляється це робити?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.