Гості програми: Оксана Чорна - молодший лейтенант, речниця 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Михайло Самусь – військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network
Випуски
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16:30, 23 лютого 2024
ЗСУ відкинули РФ у Побєді, Росія готує анексію Придністров'я?
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16:30, 22 лютого 2024
Росія захопила Побєду на захід від Донецька: це дорога на Вугледар | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 21 лютого 2024
Росія зазнала втрат на полігоні, чи буде загострення на Запорізькому фронті
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16:30, 20 лютого 2024
Розстріл замість обміну: навіщо Росія вбила полонених бійців ЗСУ в Авдіївці
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16:30, 19 лютого 2024
ЗСУ заявили, що розгромили атаку Росії на Роботине
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16:30, 16 лютого 2024
Росія оточила «Зеніт» в Авдіївці: яка ціль операції України?