Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр? | Радіо Донбас Реалії

Гості програми: Дмитро Лиховій – спікер угруповання військ «Таврія», Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач, Магомед Торієв – представник Комітету Інгуської Незалежності
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16:30, 01 березня 2024
Встигнути до F-16? Росія розпочала «потужний ривок» на Часів Яр | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 28 лютого 2024
РФ вчепилася в Красногорівку і рветься до траси на Вугледар | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 27 лютого 2024
ЗСУ знову збили Су-34, Росія рухається на захід від Авдіївки | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 23 лютого 2024
ЗСУ відкинули РФ у Побєді, Росія готує анексію Придністров'я?