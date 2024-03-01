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Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр? | Радіо Донбас Реалії

Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр? | Радіо Донбас Реалії
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Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр? | Радіо Донбас Реалії

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Гості програми: Дмитро Лиховій – спікер угруповання військ «Таврія», Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач, Магомед Торієв – представник Комітету Інгуської Незалежності

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