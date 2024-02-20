Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Мультимедіа

«Якщо не буде свободи, навіщо мені тоді жити?»: українські військові про Революцію гідності та захист цінностей (відео)

«Якщо не буде свободи, навіщо мені тоді жити?»: українські військові про Революцію гідності та захист цінностей (відео)
Embed
«Якщо не буде свободи, навіщо мені тоді жити?»: українські військові про Революцію гідності та захист цінностей (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:57 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

На Алеї Героїв Небесної сотні у Києві відбулося ушанування пам’яті загиблих учасників Революції гідності. Квіти та лампадки до місцевого храму принесли родичі загиблих, поліцейські, а також військовослужбовці. Чимало бійців, які відвідали вшанування, пішли на фронт одразу після Революції гідності. Вони розповіли Радіо Свобода про мотивацію, з якою йшли на майдан Незалежності та на фронт.

Форум

Нагору
XS
SM
MD
LG