На Алеї Героїв Небесної сотні у Києві відбулося ушанування пам’яті загиблих учасників Революції гідності. Квіти та лампадки до місцевого храму принесли родичі загиблих, поліцейські, а також військовослужбовці. Чимало бійців, які відвідали вшанування, пішли на фронт одразу після Революції гідності. Вони розповіли Радіо Свобода про мотивацію, з якою йшли на майдан Незалежності та на фронт.