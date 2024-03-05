Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 04 березня 2024
Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр? | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 01 березня 2024
Встигнути до F-16? Росія розпочала «потужний ривок» на Часів Яр | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 28 лютого 2024
РФ вчепилася в Красногорівку і рветься до траси на Вугледар | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 27 лютого 2024
ЗСУ знову збили Су-34, Росія рухається на захід від Авдіївки | Радіо Донбас Реалії