ЗСУ дають відсіч Росії на Донбасі, нова загроза на ЗАЕС | Радіо Донбас Реалії

Позивний «Дельфін» - командир штурмового підрозділу 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша, Роман Костенко – народний депутат України, «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Ольга Кошарна - незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки
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16:30, 06 березня 2024
РФ тисне на Новомихайлівку, Україна нарощує виробництво дронів | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 04 березня 2024
Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр? | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 01 березня 2024
Встигнути до F-16? Росія розпочала «потужний ривок» на Часів Яр | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 28 лютого 2024
РФ вчепилася в Красногорівку і рветься до траси на Вугледар | Радіо Донбас Реалії