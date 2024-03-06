ЗСУ дають відсіч Росії на Донбасі, нова загроза на ЗАЕС | Радіо Донбас Реалії

Позивний «Дельфін» - командир штурмового підрозділу 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша, Роман Костенко – народний депутат України, «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Ольга Кошарна - незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки