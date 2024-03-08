Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
-
-
16:30, 07 березня 2024
ЗСУ дають відсіч Росії на Донбасі, нова загроза на ЗАЕС | Радіо Донбас Реалії
-
16:30, 06 березня 2024
РФ тисне на Новомихайлівку, Україна нарощує виробництво дронів | Радіо Донбас Реалії
-
-
16:30, 04 березня 2024
Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр? | Радіо Донбас Реалії
-
16:30, 01 березня 2024
Встигнути до F-16? Росія розпочала «потужний ривок» на Часів Яр | Радіо Донбас Реалії