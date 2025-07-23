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Всі під ударом: зона ураження зросла на десятки кілометрів | Донбас Реалії

Всі під ударом: зона ураження зросла на десятки кілометрів | Донбас Реалії
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Всі під ударом: зона ураження зросла на десятки кілометрів | Донбас Реалії

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Зона абсолютного ураження всіх цілей значно збільшилася – насамперед через те, що в рази зросла кількість як українських, так і російських FPV-дронів.

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Якщо раніше вона становила від 500 метрів до 2 кілометрів, то зараз розширилася до 5, а на деяких ділянках фронту – до 7–10 кілометрів. Сьогодні заїхати на українські позиції та виїхати після виконання завдання – небезпечніше, ніж відбити черговий російський штурм. Кожен епізод логістики розробляється як окрема бойова операція. Російські військові також не можуть діставатися своїх позицій, як раніше, і масово гинуть на підході до лінії бойового зіткнення.

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