Якщо раніше вона становила від 500 метрів до 2 кілометрів, то зараз розширилася до 5, а на деяких ділянках фронту – до 7–10 кілометрів. Сьогодні заїхати на українські позиції та виїхати після виконання завдання – небезпечніше, ніж відбити черговий російський штурм. Кожен епізод логістики розробляється як окрема бойова операція. Російські військові також не можуть діставатися своїх позицій, як раніше, і масово гинуть на підході до лінії бойового зіткнення.