Ефір Радіо Донбас Реалії – щодня у будні з 16:30 до 17:10. Шукайте нас у всіх популярних соцмережах – donbassrealii.
Випуски
16:30, 05 вересня 2025
Захід готовий відправити кілька бригад до України. Путін вимагає референдуму | Донбас Реалії
16:30, 04 вересня 2025
Донбас.Реалії
16:30, 01 вересня 2025
РФ тисне у трьох напрямах. Донецьк: на що перетворили місто окупанти | Радіо Донбас Реалії
16:30, 15 серпня 2025
Зустріч Трампа та Путіна. Україна нарощує удари по Росії | Радіо Донбас Реалії