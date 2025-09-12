Deep State: Росія захоплює північ Куп'янська. Підсумки навчань РФ та Білорусі | Радіо Донбас Реалії

Ефір Радіо Донбас Реалії – щодня у будні з 16:30 до 17:10. Шукайте нас у всіх популярних соцмережах – donbassrealii.
Випуски
16:30, 12 вересня 2025
Армія Росії підходить до Осколу в Серебрянському лісі: наслідки | Радіо Донбас Реалії
16:30, 11 вересня 2025
Донбас.Реалії
16:30, 10 вересня 2025
Донбас.Реалії
16:30, 09 вересня 2025
Ракетний удар по Донецьку: що відомо? Авіаудар РФ по Яровій | Радіо Донбас Реалії
16:30, 08 вересня 2025
Донбас.Реалії
16:30, 05 вересня 2025
Захід готовий відправити кілька бригад до України. Путін вимагає референдуму | Донбас Реалії