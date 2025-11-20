Де армія РФ просунулась у Покровську? Що приховує мирний план США? Радіо Донбас Реалії

Ефір Радіо Донбас Реалії – щодня у будні з 16:30 до 17:10. Шукайте нас у всіх популярних соцмережах – donbassrealii.
Випуски
16:30, 20 листопада 2025
16:30, 19 листопада 2025
16:30, 18 листопада 2025
Як Росія наблизилася до Гуляйполя з півночі. Стрілецькі бої у Покровську | Радіо Донбас Реалії
16:30, 17 листопада 2025
Окрім Покровська та Куп'янська: Росія пробивається до ще двох міст в Україні | Радіо Донбас Реалії
16:30, 14 листопада 2025
Сирський вирішив тримати Покровськ? Куди РФ поверне з плацдарму під Гуляйполем | Радіо Донбас Реалії
16:30, 13 листопада 2025
