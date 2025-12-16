Ефір Радіо Донбас Реалії – щодня у будні з 16:30 до 17:15. Шукайте нас у всіх популярних соцмережах – donbassrealii.
Випуски
16:30, 12 грудня 2025
Україна майже зачистила Куп'янськ, який взяла Росія. Деталі | Донбас Реалії
16:30, 11 грудня 2025
РФ намагається додавити Покровськ технікою? | Радіо Донбас Реалії
16:30, 10 грудня 2025
«Коридор» з Мирнограда – пара кілометрів «сірої зони»? | Радіо Донбас Реалії
16:30, 09 грудня 2025
ЗСУ оточені в Мирнограді? Росія захопила половину Сіверська | Радіо Донбас Реалії