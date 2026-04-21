У Москві затриманий директор найбільшого видавництва РФ. Провладний телеканал пише, що йдеться про «ЛГБТ-пропаганду»

У столиці РФ Москві 21 квітрня силовики прийшли з обшуками до керівників видавництва «Ексмо», повідомив телеканал РЕН ТВ без посилання на джерело.

За його даними, обшуки відбуваються за кількома адресами у справі про організацію діяльності екстремістської організації. Генеральний директор видавництва Євген Кап'єв затриманий, стверджує РЕН ТВ.

«Оперативно-слідчі заходи можуть бути пов’язані з виробництвом та поширенням видавцем екстремістської друкарської продукції», – йдеться в повідомленні.

Канал пише, що керівники «Ексмо», до яких прийшли з обшуками, нібито «розробили схему поширення ЛГБТ-літератури серед неповнолітніх».

РЕН ТВ опублікував відео, як із мікроавтобуса виходять люди в костюмах, імовірно силовики. З ролика невідомо, що саме і де відбувається на відео.

«Ексмо» – це абсолютний лідер і монополіст на російському книжковому ринку. Станом на кінець 2024 року видавництво мало близько 25% ринку РФ, за даними «Суспільне Культура». Разом із дочірніми компаніями холдинг контролює значну частину видавничих потужностей Росії, включно з дистрибуцією та книжковими мережами.