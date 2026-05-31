У Дніпрі внаслідок удару РФ знищено відділення «Нової пошти»

Вдень у неділю, 31 травня, армія РФ вдарила дроном по відділенню «Нової пошти» у Дніпрі, повідомила пресслужба компанії.

«Сьогодні ворожим дроном було знищено відділення №1 «Нової пошти» в Дніпрі. Будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали», – йдеться у повідомленні.

На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває.

Зазначається, що детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання.

«Резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується. Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування», – додали у «Новій пошті».

У неділю, 31 травня, армія РФ атакувала Дніпро, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа», – зазначив він.

Згодом начальник ОВА уточнив, що горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.