Росія двічі атакувала Дергачі на Харківщині: постраждали п’ятеро поліцейських – МВА

Сили РФ у суботу, 18 липня, двічі атакували Дергачі на Харківщині ударними безпілотниками, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) В’ячеслав Задоренко.

За словами місцевого чиновника, близько 5:20 російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань-2» по території приватного домоволодіння. Дрон не здетонував. На місце події прибули поліцейські, щоб надати допомогу можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехніків.

Приблизно через три години, близько 8:20, російські військові повторно атакували те саме домоволодіння безпілотником типу «Герань-2».

«Унаслідок удару п’ятеро поліцейських, які перебували на чергуванні, отримали акубаротравми. Наразі вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу. Також через атаку виникла пожежа житлового будинку, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Один будинок зруйнований повністю, пошкоджені кілька господарських споруд», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.