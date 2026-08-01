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Розлучилася й продовжувала забирати всю виплату, поки чоловік був у полоні РФ

Розлучилася й продовжувала забирати всю виплату, поки чоловік був у полоні РФ
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Розлучилася й продовжувала забирати всю виплату, поки чоловік був у полоні РФ

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Кілька років провів у полоні, а коли вийшов на свободу, отримав звістку, що дружина з ним розлучилася та ще й привласнила всі його кошти.

Олександр Скалацький із Чернігівщини розповів Радіо Свобода, що поки він перебував у полоні, дружина отримувала 100% його зарплати. Пізніше, коли закон змінили і їй стало належати лише 50% виплат, вона розлучилася з ним, але не повідомила про це військову частину й продовжила отримувати зарплату вже колишнього чоловіка. Окрім цього, за словами Олександра, ексдружина зняла понад 70 тисяч гривень, які військовий мав на рахунку ще до полону: відновила його SIM-картку й через мобільний банкінг здійснила переказ.

Зараз Олександр написав заяву до поліції. Проти його колишньої дружини відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Також чоловік планує звернутися до суду.

Більше про цю історію – в матеріалі Радіо Свобода

Авторка: Марина Дубина


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