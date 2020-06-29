Facebook втрачає мільярди доларів після рішення Coca-Cola призупинити рекламу в соцмедіа

Ціни на акції соцмедійного гіганта Facebook впали на 8% після повідомлень про те, що Coca-Cola вирішила на 30 днів призупинити рекламу в соцмедіа і дослідити політику мереж стосовно протидії мові ненависті.

Засновник і керівник соцмережі Марк Цукерберг втратив 7 мільярдів доларів статків через падіння акцій в суботу, згідно до оцінок Business Insider.

Coca-Cola приєдналась до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку», в рамках якої такі потужні компанії, як Unilever, міжнародна мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben&Jerry, компанія з прокату фільмів Magnolia Pictures, виробник спортивного одягу The North Face та інші, вирішили на розміщувати рекламу в цій соцмережі.

«У світі немає місця для насильства і немає місця для насильства у соцмедіа, – йдеться в повідомленні керівника компанії Coca-Cola Джеймса Квінслі, розміщеному на сайті компанії. – Компанія Coca-Cola припиняє платну рекламу на всіх соцмедійних платформах у всьому світі щонайменше на 30 днів. За цей час ми проведемо переоцінку нашої рекламної політики і визначимо необхідні зміни. Ми також очікуємо на більшу підзвітність та прозорість партнерів в соцмедіа».

Компанія Ben&Jerry закликала Facebook «вжити потужніших дій, щоб убезпечити платформу від її використання для розділу нашої країни, придушення голосування, роздмухування расизму та поширення закликів до насильства а також нанесення шкоди нашій демократії».

Компанія Patagonia заявила про призупинку розміщення реклами у Facebook та Instagram.

«Від безпеки виборів до глобальної пандемії та расової несправедливості, ставки надто високі, щоб не втручатись і дозволити компанії стати співучасницею в поширенні дезінформації, страху та ненависті», – йдеться у заяві голови компанії з питань маркетингу Корі Баєрса.

Раніше керівник Facebook Марк Цукерберг виступав проти втручання соцмережі в управління контентом, зокрема стосовно постів президента США Дональда Трампа, які в іншій соцмережі, Twitter, позначили попереджувальними написами.

Так, наприкінці травня Twitter позначив пост президента Дональда Трампа позначкою «підбурювання насильства». Йдеться про допис у якому Трамп відреагував на те, що мирні протести у США набули насильницького характеру, написавши: «Коли починається мародерство, починається стрілянина». Ця фраза має негативний історичний контекст у США.

Голова компанії Facebook тоді пояснив, що така фраза була б припустима у Facebook. «Знаю, що багатьом не сподобається те, що ми б залишили ці пости, але ми вважаємо, що потрібно дозволяти якомога більше виражати свої думки, крім випадків, якщо існує невідворотний ризик конкретної шкоди, або небезпека, як це викладено в правилах», –зауважив Цукерберг.

Після цього Facebook зняв рекламний пост передвиборчої кампанії Дональда Трампа через порушення правил платформи щодо мови ненависті, а саме – використання символу, який нагадує нацистський без контексту, який би засуджував чи обговорював його використання.

У відповідь на акцію, в п‘ятницю Марк Цукерберг заявив, що соцмережа позначатиме новинні повідомлення політиків, які порушують правила компанії в таких сферах, як мова ненависті та заклики до насильства.