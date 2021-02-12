Виробництво біткоїнів забирає майже стільки ж електроенергії, скільки споживає Україна – дослідження

На «майнінг» (виробництво) популярної криптовалюти біткоїн щорічно витрачається 121,36 терават-годин електроенергії. Таку інформацію надали дослідники Кембриджського університету.

Якби біткоїн був країною, він був би серед 30 найбільших споживачів електроенергії, ілюструє результати дослідження видання BBC. Цей обсяг споживання електроенергії лише трохи менше, ніж споживала Україна в 2019 році і перевищує все споживання електроенергії в Аргентині за той же рік.

Велика кількість електроенергії потрібна для проведення складних обрахунків, що створюють блоки для захисту операцій з криптовалютою. Ймовірно, споживання не буде зменшуватись, поки курс біткоїна зростає, говорить один із авторів дослідження в коментарі ВВС.

Цього тижня ціна на біткоїн зросла після інформації про те, що компанія Ілона Маска Tesla купила цієї криптовалюти на 1,5 мільярда доларів.

Виробництво біткоїна є причиною викидів у атмосферу від 22 до 22,9 мільйона тонн вуглекислого газу, порівняно з викидами, які генерує Йорданія, або Шрі Ланка, наводить Reuters результати дослідження 2019 року, опубліковані в журналі Joule.

Видання також наголошує, що рішення Tesla придбати криптовалюту суперечить декларованій відданості компанії збереженню чистого навколишнього середовища.