Чи має членство України в НАТО фігурувати в переговорах з Росією про Донбас? Думки американських експертів

Зняття санкцій проти Росії в обмін на повернення Донбасу може стати реальною дорогою для врегулювання ситуації, переконаний Дмітрій Саймз з Center for the National Interest.

Саймз вважає: економічна та політична ситуація в Росії ускладнилась і тепер президент Росії Володимир Путін може бути готовий до компромісів. Таку думку дослідник висловив під час експертної дискусії онлайн, яку провів американський дослідницький центр «Атлантична рада» в четвер.

Путін не матиме «політичної можливості» проводити переговори з будь-якої угоди, що передбачає повернення Донбасу Україні, якщо «не буде запевнень, що Україна не стане членом НАТО в найближчому майбутньому»

«Вони розуміють, що вони ізольовані в світі, – говорить Саймз про Росію. – У них є потужні союзники, як Китай, але вони розуміють, що в Європі вони практично одинокі. Вони розуміють, що перебуватимуть під дуже жорстким економічним тиском і справді потребуватимуть іноземних інвестицій, і тому компроміс з питання України, можливо, є необхідним рішенням».

«Це буде дуже складна домовленість для Росії, але я вважаю, що вона реалістична через тиск на російську економіку, що постав в результаті епідемії», – говорить експерт.

Подібна позиція озвучувалася в публікації трьох колишніх послів США в Україні, де Стівен Пайфер, Джон Гербст та Вільям Тейлор висловили переконання, що епідемія COVID-19 «може створити неочікувану можливість – як врегулювати питання єдиної війни в гарячій стадії, що триває в Європі, так і вирішити питання порушення Путіним міжнародних норм поведінки».

Падіння цін на нафту шкодить російській економіці, наголосив під час дискусії експосол США в Україні Джон Гербст. Він нагадав: Радянський Союз розпався після тривалого часу падіння світових нафтових цін.

Однак Саймз вважає: для того, щоб підштовхнути Кремль до домовленості щодо Донбасу, потрібен ще один компонент. Путін, додає Саймз, не матиме «політичної можливості» проводити переговори з будь-якої угоди, що передбачає повернення Донбасу Україні, якщо «не буде запевнень, що Україна не стане членом НАТО в найближчому майбутньому». Він висловив надію, що хоча стратегічний намір вступити до НАТО залишає можливість запевнити Росію, що Україна в найближчому майбутньому не стане членом НАТО.

Іншу думку під час дискусії в «Атлантичній раді» висловив Александер Вершбоу, колишній посол США в Росії та заступник генсекретаря НАТО.

НАТО та його лідери не можуть облишити основоположний принцип про те, що кожна країна має право на власний безпековий вибір. Тому буде важко сформулювати відкладення будь-якого рішення по НАТО

Він нагадав, що в 2013 році Путін домовлявся з Януковичем (українським експрезидентом-втікачем), який усунув формулювання про намір України вступити до НАТО в 2013 році.

«НАТО та його лідери не можуть облишити основоположний принцип, який і Росія визнала в Гельсінському заключному акті, про те, що кожна країна має право на власний безпековий вибір. Тому буде важко сформулювати відкладення будь-якого рішення по НАТО», – заявив Вершбоу.

Він порадив збільшувати прозорість діяльності НАТО, щоб питання вступу до НАТО не стояло так гостро.

Можливо, варто обговорити введення нового європейського інструментарію, який би дозволив більшу відкритість та прозорість НАТО в Європі, долучення інших країн, враховуючи Росію та Україну, до співпраці, і тоді питання НАТО не було б домінуючим у цих переговорах, говорить Вершбоу.