«Жахливе бачення»: війна за Нагірний Карабах, як це видно з Азербайджану

Журналіст Сеймур Кязимов подає азербайджанський погляд на те, як працюється поблизу лінії фронту в умовах найжорстокіших сутичок більш ніж за чверть століття між Азербайджаном і Вірменією. Це відредагована версія його розповіді.

Я чув про напад на місто Гянджа, що на півночі від Нагірного Карабаху на північному заході Азербайджану, коли я був у Барді, приблизно за 90 кілометрів на схід. Я побачив це в соціальних мережах і незабаром поїхав туди.

Коли я прибув, на вулицях лежали мертві птахи і дерева, зламані ракетними ударами. Це була жахлива картина, немов стався землетрус. Впала ціла будівля.

Я зустрів трирічну дівчинку, яка була травмована і йшла на операцію. Її звали Мар’ям. Вона опинилася в пастці під завалами. Її бабуся сказала, що це був шок для дитини, тому що вона така маленька, але тепер вона може рухатися, реагувати і їсти.