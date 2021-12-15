Роблять рейви, компостують листя і розповідають про Україну: як молодь Краматорська взяла на себе ВСЕ

Ангеліна Аредова

Андрію Копілевичу – 19, він студент третього курсу Донбаської державної машинобудівної академії у Краматорську та голова громадської організації «Інтермаріум груп», що займається популяризаціїю історико-культурної спадщини України. Сам хлопець родом з Єнакієвого, яке наразі окуповане російськими гібридними силами. Андрій також екоактивіст і атвор YouTube-каналу «Твоє місто». Хлопець хоче створити всеукраїнську громадську організацію, просувати незалежний молодіжний рух та підвищити екологічну свідомість українців.

– Андрію, а як ви популяризуєте історико-культурну спадщину України?

– Я був ініціатором створення такої організації у Краматорську, а є ще два філіали – у Сєвєродонецьку та Одесі. «Інтермаріум груп» проводить лекції та співпрацює з університетами нашого міста, громадськими організаціями, музеями. Хочемо також проводити тренінги у школах.

Важливо гуртувати молодь на фоні культури та історії. Умовно кажучи, щоб Україна могла похизуватися смачним борщем, а інші країни своїми фішками

Наразі ми отримали матеріали від Українського інституту національної пам'яті, які будуть використовуватися у підготовці лекцій. Я хочу, щоб у перспективі «Інтермаріум груп» об’єднувала молодь України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Білорусі. Це як концепція «Міжмор’я» (це і є Intermarium в перекладі, польська концепція блоку держав між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями – ред.) Юзефа Пілсудського, яка була запропонована після війни. І важливо, аби організація не просто гуртувала молодь, а щоб це відбувалося на фоні культури та історії. Умовно кажучи, щоб Україна могла похизуватися смачним борщем, а інші країни своїми фішками. Зараз я планую активно займатися просуванням своєї організації, аби вона стала всеукраїнською.

– Як Ви збираєтеся розширити «Інтермаріум груп» на всю Україну?

– Через знайомства: є Національна молодіжна рада України. Я добре знаю їхнього лідера – Юліана Грицака. Він мене познайомив з головою «Українського Альянсу», Володимиром Юрченко, який є також прибічником «моря». Саме так я збираюся шукати людей в усіх регіонах України, які зацікавлені в ідеях «Інтермаріум груп». Після цього планую відкривати такі клуби у кожній області та запусти масштабний проєкт, аби кожен регіон міг ділитися з жителями своєю історією та культурою. Наразі ми надіслали трьох кандидатів до Краматорської Молодіжної ради, щоб просувати культурно-історичні проєкти для молоді. Сподіваюся, наші активісти зможуть працювати на благо громади.

– Ви брали участь у створенні мобільного додатку з відстеження якості води EcoWater. Для чого він, як працює, хто його робив?

– Це проект, який реалізувався спільними зусиллями ГО «Клуб Рибалок України», МОЗ та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. В EcoWater можна знайти карту водних об’єктів Донеччини. За допомогою нього користувачі зможуть отримати потрібну інформацію про водойми або повідомити про проблеми.

У самому додатку завантажена карта з водоймами, яких близько двохсот. Серед запропонованих функцій – можна подивитися екологічний стан водних об’єктів, а також відправити скаргу про порушення. Уявімо ситуацію, ви зустріли людину, що незаконно виловлює рибу. За допомогою додатка можна надіслати повідомлення зі скаргою. Оперативні служби повинні швидко відреагувати на таку ситуацію.

– Ще один новий проєкт у Краматорську – «Татоhub», який задуманий, щоб покращити стосунки батьків та дітей. Чим саме він займається, і хто це придумав?

Три дні в одному човні хоч-не-хоч, а контакт налагоджується

– Ярослав Бойко – очільник татохабу; це простір для татів, та навіть потенційних татів. Адже приходить багато молоді у цей клуб. Юнакам ми розповідаємо про те, як бути справжнім чоловіком, як правильно будувати сім’ю і тому подібне. В цілому, проєкт націлений на те, аби батьки були залучені у процес виховання дітей та мали з ними добру комунікацію. Тому на базі хабу працюють кваліфіковані тренери та психологи. Ми проводимо майстер-класи та запрошуємо приєднатися до риболовної школи – суть не в рибалці, це про проведення спільного часу дітей та батьків. Бо три дні в одному човні хоч-не-хоч, а контакт налагоджується.

– Ви ведете подкаст «Твоє місто» на YouTube, де говорите про бізнес, волонтерство, діджиталізацію, молодіжні ініціативи та тенденцій розвитку міста Краматорськ.

Молодь активно виїжджає з міста. І мені як переселенцю, у якого не було українського атестату, аби мати можливість вступити у будь-який ВНЗ України, це не зрозуміло

– Чесно кажучи, я помітив, що молодь активно виїжджає з міста. І мені як переселенцю, у якого не було українського атестату, аби мати можливість вступити у будь-який ВНЗ України, це не зрозуміло.

Так вийшло, що програма «Донбас-Україна» була у Краматорську, тому я вступив сюди. Мені здавалося, тут є все для розвитку. Але послухавши жителів, які казали: «Тут немає чим зайнятися, що тут взагалі робити», подумав – так не піде. Я вирішив запустити подкаст «Твоє місто». Для інтерв'ю запрошую цікавих людей – це і депутати, й активісти, і голови громадських організацій. Хочу доносити до людей важливі речі простою мовою за допомогою інтерв’ю із запрошеними гостями. Можливо, це істотно не вплине на ситуацію з виїздом людей, але в купі з іншими ініціативами в Краматорську точно вдихне життя в місто.

– Який захід, реалізований вашою командою, найяскравіше вам запам’ятався?

– Вечірка «Незалежний рейв» до Дня Незалежності, який ми провели на водоймі Василівської Пустоші. Ми думали, що буде небагато гостей, але приїхало п’ятсот людей на околицю міста.

Взагалі, до цього у Краматорську ніхто не розумів, що таке «рейв». А це саме про те, що молодь незалежна та може робити все, що захоче. З Євгенієм Скрипником, засновником «Shum», ми домовилися про концерт. Вийшло справді круто.

– Ще один екологічний проєкт у Краматорську – «Східна Мавка», він націлений на викорінення в людей звички спалювати листя. Чому вирішили, що це важливо?

В інтернеті знайшли інформацію про те, як правильно компостувати органічні відходи. Наша команда приходила та прибирала обрану ділянку, обробляла її та завантажувала листя у два встановлених компостери

– Усе почалося з того, що наша команда виграла грантову програму «UPSHIFT Україна» та отримала гроші на реалізацію проєкту – 60 тисяч гривень. Розкажу, як з’явилася сама ідея. У селах або приміській місцевості існує така проблема – хтось постійно спалює листя. Є навіть закон, який забороняє це робити. Але, звичайно, знайдуться люди, яких не зупинити й цим. Тому ми вирішили йти від зворотнього – не встановлювати якийсь контроль над цією ситуацію, а навпаки – запропонувати людям інший шлях утилізації. Ми мали стати прикладом, як це зробити. В інтернеті знайшли інформацію про те, як правильно компостувати органічні відходи. Наша команда приходила та прибирала обрану ділянку, обробляла її та завантажувала листя у два встановлених компостери.

– І як люди реагували?

– Фідбек насправді був різний. Якщо судити по Facebook, то зустрічалися коментарі на кшталт: «Вам нічим зайнятися?». А якщо говорити про мешканців, то вони почали закопувати листя під дерева – це теж варіант утилізації. Головне, що ми доклали свою руку до початку процесу формування ековідповідальності у Краматорську.

– Ви займаєтеся стількома ініціативами, а чи варто братися за таку кількість? Бувало таке, що взялися за проєкт і не подужали — кинули або виснажились?

Наразі в мене почалося навчання, тому часу стало трохи менше. Братися за купу справ не завжди добре

– Ви праві, іноді треба відпочивати, аби були сили щось робити. Наразі в мене почалося навчання, тому часу стало трохи менше. Братися за купу справ не завжди добре. Коли я тільки починав створювати громадську організацію, то думав, що зможу все і одразу. Насправді, воно і було так. Але потім, коли з одної маленької справи з’являється багато інших – вже замислюєшся. Треба знати межу.

– Чому молоді варто брати участь в молодіжних організаціях, як вважаєте?

– По-перше, так можна побачити світ. Я об’їздив майже половину України за три місяці. По-друге, це прикольно, бо почуваєш себе частиною чогось цілого. Як співав гурт «Nautilus Pompilius», «сковані одним ланцюгом, сковані однією ціллю» – так це ж про громадські організації. Ти приходиш туди та розумієш, що з цими людьми ви пов’язані однією ідеєю. Це круті знайомства. Я більш ніж впевнений, що хтось чогось да досягне з моїх знайомих. У майбутньому з такими людьми можна рухатися далі.

– А як можна популяризувати молодіжні організації?

– Треба інформувати людей. Наскільки я знаю, в Україні багато громадських організацій офіційно зареєстровано. Утім, якщо підійти до людини та запитати, яку вона знає молодіжну організацію, то відповіді ми не почуємо. Варто провести інформаційну кампанію: йти до шкіл, коледжів, університетів, безпосередньо до своєї цільової аудиторії – та закликати приєднатися. Молоді необов’язково вступати у якусь організацію, можна просто хоча б спробувати десь поволонтерити для досвіду. Це завжди цікаво та точно знадобиться в житті.

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