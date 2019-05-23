Погляд на Румунію з неба: приховані секрети та неспокійне минуле

Хатина розташувалася у підніжжя «одинокого каменя» у Харгиті – що у румунському жудці на півночі Трансільванії.

Гермес – грецький бог торгівлі, подорожей, спритності й обману – танцює на розі будівлі 1909 року, яка знаходиться у західному місті Тімішоара.

Шарлоттенбург – це село, вишикуване у коло. Його побудували німецькі поселенці наприкінці 17-го століття. Менеджер веб-сайту села розповів Радіо Свобода, що дизайн регіону був розроблений у стилі пізнього барокко імперії Габсбургів, де «все все що можливо планувалося у прямокутниках і квадратах».

Полями неподалік М’єркуря-Чука фермери їдуть на возі. Майже третина румунів працює у сільському господарстві, але швидке економічне зростання країни підживлюють технологічні галузі.

В’язниця Дофтана – місце, де молодий Ніколае Чаушеску провів два роки за «комуністичну діяльність» у 1930-ті. Під час його правління в’язницю перетворили на музей, але зараз тут все занедбане.

Вантажівки пересуваються по крутій гірській дорозі поблизу Брашова, що у південних Карпатах.

Казино Константа у вечірньому сонці. Модерновий витвір мистецтва розгромили під час обох світових війн, а потім його використовували, щоб показувати там комуністичну пропаганду. Поки продовжуються суперечки стосовно того, як найкраще його відновити, казино залишається порожньою будівлею.

Село Б’єртан, що у центральній Румунії, і її укріплена оборонними спорудами церква під пилом снігу.

Такі укріплені церкви, як ось ця в Хермані, можна знайти у 150 різних селах у Трансільванському регіоні.

Укріплена церква в селі Аксенте Север. Такі церкви були побудовані в значній мірі для захисту від турецьких вторгнень до Трансільванії, які почалися у 13-му столітті.

«Найбільше обличчя Європи», витесаний із скелі бюст короля Децебала – на кордоні Сербії та Румунії. Починаючи з 1994 року, команда з 12 скульпторів витратила десятиліття на цю роботу, яку замовив бізнесмен Іосиф Константін Драган. Напис на постаменті говорить: «Король Децебал – зроблений Драганом».

Фортеця Алба-Юлія у формі зірки. Цитадель побудували на початку 17-го століття під час правління австрійської габсбургської монархії.

Замок Пелеш, архітектурна ікона Румунії, будівництво якої закінчили в 1914 році. Своїм унікальним стилем споруда частково завдячує міжнародній команді будівельників. Румунська королева, яка спостерігала за будівництвом замку, сказала: «Італійці були мулярами, румуни будували тераси, роми були кулі (найманими робітниками – ред.). Албанці і греки працювали з каменем, німці і угорці були теслями. Турки випалювали цеглу. Інженери були поляками, а різьбярі по каменю – чехи. Французи малювали, англійці вимірювали, і тому ви могли бачити сотні національних костюмів і чотирнадцять мов, на яких вони говорили, співали, матюкалися і сварилися».

Пастух веде свою худобу на пасовище поруч ыз річкою Альбешті на Далекому Сході Румунії.

Занедбана Велика синагога у Констанці. Коли Королівство Румунія об’єдналося ыз нацистською Німеччиною, в країні масово вбивали євреїв. Пізніше вийшов звіт, у якому дійшли висновків, що лише Німеччина вбила більше євреїв, ніж Румунія під час Другої світової війни. Єврейське населення Румунії знизилося за часів комунізму і становило близько 3200 осіб під час перепису 2011 року.

Замок Бран колись помилково пропагувався комуністичним режимом Румунії як будинок Влада III Дракули, румунського короля, який став сумно відомий після того, як висадив ліс паль із посадженими на них турецькими вояками. Цим він хотів запобігти вторгненню османів.

Міф про те, що Влад Наштрикувач колись жив у цьому замку, викликає величезний ажіотаж серед шанувальників вампірів. Цьому посприяв роман «Дракула» Брема Стокера. Хоча вигаданий персонаж має мало спільного з реальним Владом III Дракулою.

Замок Корвінів – це готична споруда, яка подобається шанувальникам «паранормального». Хоча, провівши три ночі у цьому замку у 2007 році, британська знімальна група повідомила, що полювання на привидів виявилося «безрезультатним».

Лицар стоїть на вершині одного зі шпилів замку Корвінів.

Міст Ангхела Салігни на дорозі між містами Констанц і Бухарест. Довжиною у 2,6 кілометра залізничний міст був найдовшим у Європі на момент відкриття у 1895 році.

Дерев’яна церква у Сурдесті. Її шпиль має висоту 72 метри. Кажуть, що місцева громада вірить, що їхня молитва таким чином легше досягає небес.

Церква Святих Архангелів у селі Рогоз. Північний округ Марамуреш, що межує із Україною, має багатовікову традицію побудови дерев’яних церков. Однак, майже дві третини стародавніх дерев’яних споруд вже втрачені, здебільшого через пожежі.

У церкві в Марамуресі встановили вогнегасники на зовнішніх стінах.

Палац парламенту в центрі Бухареста. Споруду побудували за побажанням диктатора Чаушеску, якого у 1989 році повстанці стратили разом із дружиною. На опалення та освітлення палацу у на початку 2000-х років витрачали вимайже 6 мільйонів доларів на рік.

Весняний ранок у місті Ришнов.

Живий образ Ісуса Христа на вершині пагорба над Аніною, що на південному заході Румунії.

Отари овець біля віддаленого фермерського будинку в окрузі Марамуреш.