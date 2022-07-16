Війна безпілотників: відповідь України на «смертоносну» китайську технологію виявлення

Будь-який випадковий дронар-ентузіаст, який літає на своєму квадрокоптері поблизу лінії фронту в Україні, ризикує стати миттєвою ціллю обстрілу артилерії. Такий ризик існує через суперечливу китайську технологію під назвою AeroScope. Система відеоспостереження розроблена компанією DJI, провідним світовим виробником дронів, і здатна виявляти траєкторію польоту більшості пристроїв DJI і точно визначати, де стоїть оператор дрона. У DJI кажуть, що AeroScope призначений лише для використання правоохоронними органами, але Михайло, експерт із безпілотників української організації «Аеророзвідка», підтвердив Радіо Свобода, що, «на жаль, є приклади», коли російські користувачі системи атакували та вбивали українців.

«Аеророзвідці» цього тижня виповнюється восьмий рік роботи. Українську організацію заснувала група ентузіастів, які побачили потенціал технології квадрокоптерів у війні. Сьогодні група тісно співпрацює з українськими військовими і вважається ключовою складовою у військових зусиллях України. Співзасновник «Аеророзвідки» загинув у 2015 році під час розвідки на Донбасі.

Ми зіграли дуже важливу роль у Київській операції

Михайло, який попросив не використовувати його прізвище в цій історії, каже, що «Аеророзвідка» мала «значний» вплив на військові дії в Україні, говорячи про роль однієї групи операторів безпілотників. Вони на квадроциклах мчали до лінії фронту, що був навколо української столиці під час лютневого вторгнення, і використовували безпілотники для скидання бомб, щоб знищити російські транспортні засоби. «Ми зіграли дуже важливу роль у Київській операції», – каже він.

Михайло зазначає, що багато в чому завдяки AeroScope, китайській технології стеження, яку використовують російські війська, «Аеророзвідка» розробила власні безпілотники, здатні уникати датчика DJI. Октокоптер українського виробництва під назвою R18 вперше здійснив політ у 2019 році та зміг знищити російські цілі на мільйони доларів, скинувши вибухівку вагою до п’яти кілограмів. Технічні характеристики R18, включаючи радіус дії до чотирьох кілометрів, конкурують з найкращими дронами на ринку та розроблені для повної видимості в темряві.

На відміну від більшості цивільних дронів, розробники R18 заощадили вагу, видаливши посадочні опори, тобто безпілотник повинен злетіти зі спеціальної платформи, а потім його «впіймає» у повітрі хтось із землі після завершення його місії. R18 також відрізняється від цивільних дронів використанням тепловізійних камер, які дають чорно-біле зображення з відносно низькою роздільною здатністю. «Перевагою є те, що ми можемо літати вночі», – каже Михайло, коли теплові ознаки людей і машин більш чіткі, ніж у теплі літні дні, і дрон не може бути обстріляний зі стрілецької зброї. Російські бійці, каже Михайло, «бояться наших візитів, але ще більше вони бояться нас вночі, коли не мають можливості побачити наші безпілотники, а тільки послухати».

Російські засоби радіоглушіння вважаються одними з найкращих у світі, а передову в Україні описують як постійну гру в хованки – або «радіоелектронну боротьбу» – між операторами безпілотників і фахівцями з радіоглушіння. Михайло каже, що існують різні «лайфхаки», які використовують українські пілоти безпілотників, щоб уникнути виявлення під час бомбометання та розвідки. Він не бажає детально обговорювати цю тактику, але деякі пілоти безпілотників говорили про важливість польоту на дуже низькій висоті до цілі, щоб уникнути виявлення радіолокаційними системами.