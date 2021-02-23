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23 лютого 2021, Київ 16:01
Мультимедіа

Коли Альфонс Муха відправився до Москви

Фото:Public domain

Захопливі фотографії чеського майстра модерну Альфонса Мухи відображають Росію на порозі революції.​

Альфонс Муха робить замальовки у своєму блокноті на Красній площі Москви в 1913 році
Альфонс Муха робить замальовки у своєму блокноті на Красній площі Москви в 1913 році

Ця фотографія – одна з небагатьох, які збереглися після поїздки Мухи до Росії в рамках його дослідницької серії картин «Слов'янська епопея».​

Росіяни перед собором Василя Блаженного на Красній площі
Росіяни перед собором Василя Блаженного на Красній площі

Муха, який найбільше відомий своєю витонченою рекламою в стилі модерну, також був досвідченим фотографом, який створив багато своїх картин на основі студійних фотопортретів.

Чоловік тримає ікону в оточенні селянок у Кремлі
Чоловік тримає ікону в оточенні селянок у Кремлі

Росію в 1913 році широко обговорювали після того, як правляча сім’я Романових відзначила своє 300-річчя при владі в лютому того року.

Росіяни збираються всередині Кремля. Через чотири роки після того, як Муха зробив цю фотографію, російського царя було повалено
Росіяни збираються всередині Кремля. Через чотири роки після того, як Муха зробив цю фотографію, російського царя було повалено

Під час свого дослідницького візиту Муха зустрівся з людьми, які пам’ятали момент звільнення кріпаків. Скасування кріпосного права відбулося за царя Олександра II в 1861 році, більш ніж за пів століття до візиту Мухи до Росії.

Одне з найбільш значущих зображень, зроблених під час поїздки Мухи – ця сцена з жебрачкою в невідомому місці. На своїй знаменитій картині «Жінка в пустелі» Муха зобразив дуже схожу літню жінку.

«Жінка в пустелі», картина Мухи 1923 року
«Жінка в пустелі», картина Мухи 1923 року

Взірцем для картини стала дружина художника Марушка. Але цілком імовірно, що оригінальним джерелом натхнення для персонажу послугувала літня російська жебрачка, яку Муха сфотографував в 1913 році.

За даними Фонду Мухи, картина «могла бути відповіддю Мухи на жахливі страждання, які пережив російський народ після більшовицької революції, кульмінацією якої став Великий голод 1921 року. На цій картині російська селянка, [що символізує] страждання нації, спокійно сидить з жестом прийняття своєї неминучої долі. Але зірка, що на нею сяє, вказує на надію і духовний порятунок».

Кінний екіпаж в Сергієвому Посаді, на північ від Москви
Кінний екіпаж в Сергієвому Посаді, на північ від Москви

Картини Мухи були вже добре відомі в Росії, коли він туди приїхав. У 1907 році в країні була проведена виставка його робіт.

Царський дзвін всередині Кремля
Царський дзвін всередині Кремля

Повідомляється, що під час поїздки Муха зустрічався з різними російськими художниками, враховуючи Леоніда Пастернака і його сина, молодого Бориса Пастернака – майбутнього письменника і нобелівського лауреата.

Їзда в кінних екіпажах Красною площею
Їзда в кінних екіпажах Красною площею

На картині, яка була написана в результаті поїздки Мухи до Росії, зображений собор Василя Блаженного з того ж ракурсу, що і на цій фотографії.

«Скасування кріпосного права в Росії», картина Мухи 1914 року
«Скасування кріпосного права в Росії», картина Мухи 1914 року

Картина описується так: «пригнічений натовп російських селян з тривогою дивиться на те, як чиновник читає указ про скасування кріпаків. Собор Василя Блаженного і Кремль за його межами ледь помітні крізь густу пелену туману, який фіксує невизначеність моменту».

Росіяни відпочивають на Красній площі
Росіяни відпочивають на Красній площі

Незважаючи на любов Мухи до Росії, ця країна помітно відсутня на його останній картині «Слов’янської епопеї». Картина, на якій зображений переможний і вільний слов’янський народ, що крокує в майбутнє, була створена в 1926 році, коли Росія вже постраждала від Володимира Леніна і його комуністів-революціонерів, і деспотичне правління Йосипа Сталіна ось-ось почалося.

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