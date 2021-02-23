Коли Альфонс Муха відправився до Москви

Захопливі фотографії чеського майстра модерну Альфонса Мухи відображають Росію на порозі революції.​

Ця фотографія – одна з небагатьох, які збереглися після поїздки Мухи до Росії в рамках його дослідницької серії картин «Слов'янська епопея».​

Муха, який найбільше відомий своєю витонченою рекламою в стилі модерну, також був досвідченим фотографом, який створив багато своїх картин на основі студійних фотопортретів.

Росію в 1913 році широко обговорювали після того, як правляча сім’я Романових відзначила своє 300-річчя при владі в лютому того року.

Під час свого дослідницького візиту Муха зустрівся з людьми, які пам’ятали момент звільнення кріпаків. Скасування кріпосного права відбулося за царя Олександра II в 1861 році, більш ніж за пів століття до візиту Мухи до Росії.

Одне з найбільш значущих зображень, зроблених під час поїздки Мухи – ця сцена з жебрачкою в невідомому місці. На своїй знаменитій картині «Жінка в пустелі» Муха зобразив дуже схожу літню жінку.

Взірцем для картини стала дружина художника Марушка. Але цілком імовірно, що оригінальним джерелом натхнення для персонажу послугувала літня російська жебрачка, яку Муха сфотографував в 1913 році. За даними Фонду Мухи, картина «могла бути відповіддю Мухи на жахливі страждання, які пережив російський народ після більшовицької революції, кульмінацією якої став Великий голод 1921 року. На цій картині російська селянка, [що символізує] страждання нації, спокійно сидить з жестом прийняття своєї неминучої долі. Але зірка, що на нею сяє, вказує на надію і духовний порятунок».

Картини Мухи були вже добре відомі в Росії, коли він туди приїхав. У 1907 році в країні була проведена виставка його робіт.

Повідомляється, що під час поїздки Муха зустрічався з різними російськими художниками, враховуючи Леоніда Пастернака і його сина, молодого Бориса Пастернака – майбутнього письменника і нобелівського лауреата.

На картині, яка була написана в результаті поїздки Мухи до Росії, зображений собор Василя Блаженного з того ж ракурсу, що і на цій фотографії.

Картина описується так: «пригнічений натовп російських селян з тривогою дивиться на те, як чиновник читає указ про скасування кріпаків. Собор Василя Блаженного і Кремль за його межами ледь помітні крізь густу пелену туману, який фіксує невизначеність моменту».