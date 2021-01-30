«Слов’янська епопея» Альфонса Мухи – про що ця серія шедеврів? (ФОТО)

Серія шедеврів чеського художника стилю арт-нуво Альфонса Мухи «Слов’янська епопея» нарешті оселиться під одним дахом, а це чудова нагода дізнатися, які події з історії слов’янських народів зображають ці картини. Місто Прага та нащадки художника роками вели юридичні суперечки за права володіння серією Альфонса Мухи «Слов’янська епопея», що складається із 20-ти картин, що художньо переповідають історію слов’ян. Але схоже, врешті вони домовилися про постійне розміщення цих творів у Празі. Муха подарував свій шедевр Празі в 1928 році за умови, що місто побудує виставковий простір для розміщення картин, деякі з яких мають більше восьми метрів у ширину. Таку будівлю так і не звели. Але забудовник торгового центру, який планують відкрити у 2026 році в центрі Праги, пообіцяв створити простір для показу живописної епопеї. Онук художника Джон Муха сказав газеті «The Art Newspaper», що «якщо все йтиме за планом» у будівництві виставкового простору, він припинить чинний судовий процес. Це дозволить виставити картини в постійній будівлі. 22 січня директорка Музею міста Праги Магдалена Юрікова повідомила Радіо Свобода, що полотна зберігаються в «секретному місці» в Празі після тимчасової виставки з 2018 до 2020 року. Юрікова каже, що картини перевезуть до міста Моравський Крумлов навесні 2021 року для чергової тимчасової виставки поки будується торговий центр у Празі. Радіо Свобода пропонує короткий опис того, що зображає кожне з полотен серії Альфонса Мухи «Слов’янська епопея»:

Слов'яни на споконвічній батьківщині Альфонс Муха розповідає історію своєї етнічної групи приблизно з 5 століття, коли слов’янські племена Центральної та Східної Європи не мали єдиної політичної структури й були дуже вразливі до нападів германських племен. Пара на передньому плані ховається в лісі поки учасники набігу спалюють їхнє село. Над цією сценою в повітрі зависає язичницький священник, оточений двома юнаками. Вони символізують війну та мир – два стани, до яких призводить боротьба за свою свободу.

Свято Святовита на острові Руга Приблизно на початку 8 століття на своїх північно-західних землях слов’яни побудували храм язичницькому богу Святовиту на острові Руга, що сьогодні є островом Рюген в Німеччині. Данські війська зруйнували храм, а територію незабаром заселили етнічні німці. Ця картина зображує одягнених у біле слов’янських паломників дорогою до храму Святовита для святкування. Більшість не помічає ворогів, зображених вовками вгорі ліворуч, які насуваються на священний острів.

Введення слов'янської літургії До середини 9 століття, багато слов’ян прийняли християнство. Нова віра глибоко закріпилася коли слов’янські ченці Кирило й Мефодій переклали християнські тексти на мову, відому зараз як старослов’янська. Рукопис, який вони для цього створили, став основою для кирилиці, абетки, яку сьогодні використовують в Україні, Білорусі, Росії, Болгарії, Сербії, Північній Македонії та ще в шістьох країнах. Вгорі ліворуч зображений Мефодій у білому капюшоні, коли він тріумфально повертається з Риму, де він отримав благословення папи продовжувати перекладати Біблію на текст, зрозумілий слов’янам. Фігури, що завислі в повітрі вгорі праворуч, представляють князів, які сприяли поширенню християнства серед слов’ян. Підзаголовок картини – «Хваліть Бога рідною мовою» – відображає культурне значення цього моменту.

Болгарський цар Симеон Коли послідовників Мефодія вигнали з Моравії, цар Симеон, що в центрі картини, запросив їх на південь до свого Болгарського царства продовжити перекладати християнські тексти. На цій картині члени двору Симеона збоку спостерігають як моравські перекладачі захаращують царську резиденцію. Симеон зображений у розпалі пристрасної дискусії.

Король Пржемисл Отакар II Відомий як «Золотий король» через своє величезне багатство, Король Пржемисл Отакар II працював щоби налагодити тісні зв’язки з іншими слов’янськими правителями упродовж 13 століття. Муха зобразив лідера Богемії з протягненими руками на знак дружби до двох гостей на весіллі племінниці Отакара та сина короля Угорщини.

Коронування царя Стефана Душана Дівчата в традиційних костюмах ведуть процесію коронації в Скоп’є в 1346 році сербського короля Стефана Душана, якого називали «чи не наймогутнішим правителем Європи». Душан знаходиться в центрі картини, одягнений у біле та золоте. Душан прославився за те, що значно розширив території слов’ян на півдні Європи, а також за прийняття низки законів, які служили своєрідною середньовічною конституцією.

Ян Міліч Ян Міліч був одним із перших християн, які публічно виступили проти корупції в Римо-Католицькій Церкві. У 1363 році він відрікся від своїх церковних звань і став простим проповідником. Міліч зображений із бородою в блакитному плащі на вершині риштування під час будівництва притулку для «повій, що покаялись». Жінки, очевидно зворушені проповіддю Міліча, зображені нижче на різних етапах переодягання з напівпрозорого одягу вулиць на похмурий одяг черниць.

Проповідь магістра Яна Гуса у Віфлеємській капелі Ян Гус був ще одним відомим священнослужителем, який критикував надмірність Римо-Католицької Церкви. Його проповіді чеською мовою всередині непримітної Вифлеємської каплиці в старому місті Праги заряджали прихожан. У 1415 році після неодноразових суперечок із церковними лідерами, Гуса звинуватили в єресі та спалили на вогнищі.

Зустріч у Кржіжках Жорстокість вбивства Яна Гуса викликала гнів у Чехії, і почав стрімко розвиватися підпільний рух, що виступав проти папської влади. Ця робота зображує таємне зібрання за межами Праги в 1419 році. Проповідник на ім’я Коранда, одягнений у коричневий плащ у центрі картини, закликає натовп узяти до рук зброю, тоді як позаду збираються темні хмари.

Після Грюнвальдської битви Тевтонські лицарі були грізною християнською військовою силою, що регулярно здійснювала набіги на язичницькі слов’янські території на північному сході Європи упродовж 1300-х років. Коаліція польських та литовських військ напала на тевтонців поблизу їхнього табору в східній частині сучасної Німеччини – і розгромили німецьких лицарів у славнозвісній Грюнвальдській битві 1410 року. На картині зображений переможний, але ошелешений Владислав II Ягайло, який брав участь у битві.

Після битви на Вітковій горі Муха повертається до теми послідовників Яна Гуса, відомих як гусити, у цій картині про наслідки битви на краю Праги. Вона відбулася влітку 1420 року після того, як Сигізмунд, люто антигуситський імператор Священної Римської Імперії, намагався розправитися з релігійними повстанцями Праги. Невелика група гуситів чинила опір армії Сигізмунда з укріплених позицій на вершині Віткової гори, поки військові сили на чолі з легендарним однооким воїном Яном Жижкою неочікувано напали на загарбників із тилу. Картина вловлює момент, коли Жижка (праворуч) стоїть у променях сонця над покинутою зброєю ворога під час імпровізованого богослужіння.

Петр Хельчицький Нещастя спричинені гуситськими війнами зображене в картині, що показує наслідки одної із численних розправ над селянами гуситськими екстремістами. Праворуч від центру сцени пацифіст Петр Хельчицький благає людей не шукати помсти. Чеський духовний лідер вважав неможливим фізичне знищення зла.

Гуситський король Їржі з Подебрад Завдяки військовій витривалості гуситів, Богемія змогла коронувати корінного чеха Їржі з Подебрад у 1458 році. Гуситський правитель здобув популярність завдяки відносно помірному ставленню до католиків і стримуванню деяких із найбільш екстремістських гуситських фракцій. Але католицькі лідери Риму відмовилися визнати його правління і вимагали повернути Богемію під папський контроль. Картина зображає як король (праворуч) відхиляє вимоги одного з дипломатів папи. На передньому плані хлопчик вказує на закінчення співпраці з римо-католицькими лідерами тим, що закриває книгу під назвою «Рим».

Міклош Зріньї захищає Сігет від турків Новий розділ про релігійні конфлікти відкривається цією картиною облоги Сігету турецькими військами у 1556 році. Захисників міста веде хорватський дворянин Міклош IV Зріньї. Османи врешті завоювали це добре укріплене місто, що сьогодні знаходиться на півдні Угорщини, та вбили жителів. Але величезні втрати, які загарбники понесли під час облоги, затримали просування Ісламу до Європи. Французький кардинал пізніше назвав події в Сігеті «битвою, яка врятувала [західну] цивілізацію».

Друкування Кралицької Біблії в Іванчицях Община чеських братів була релігійною сектою, заснованою на принципах, яким вчив Ян Гус. У рідному містечку Мухи Іванчицях, вчені брати надрукували чеський переклад Нового Завіту. У сцені наповненій зеленню, брати читають нову копію Біблії, яку виготовила друкарня (праворуч). Надруковані в Іванчицях Біблії відіграють вирішальну роль у збереженні чеської мови після бурхливих подальших подій.

Ян Амос Коменський У 1619 році, новий священний римський імператора Фердинанд II використав військову силу щоби відновити римо-католицьке панування над Богемією. Тисячі людей втекли з регіону після того, як їх поставили перед вибором – або перейти до католицизму, або стати вигнанцями. Картина зображає меланхолійну смерть улюбленого чеського педагога і філософа Яна Амоса Коменського в 1670 році. Він сидить у кріслі на узбережжі сучасних Нідерландів. Ліхтар символізує те, що Муха називав «іскрою надії» в похмурій сцені, де послідовники Коменського мріють повернутися на батьківщину.

Гора Афон Гора Афон – це священний півострів із численними монастирями на північному сході Греції. Афон віддавна мав велике значення для слов’ян і перебував під сербським управлінням упродовж десятиліть у 1300-х роках. Муха сам побував на півострові. На цій картині він зобразив групу російських прочан, що віддають шану в одному з храмів півострова. Ангели, деякі з яких тримають зображення інших афонських монастирів, літають над втомленими мандрівниками.

Присяга чеського товариства Омладіна під слов'янською липою Омладіна (або «молодь») – це назва, яку дали насильницьким вуличним протестувальникам у Празі наприкінці 1800-х років, які були проти австрійського панування над Чехією. Під час сумнозвісного суду, десятки протестувальників отримали тривалі терміни ув’язнення. Муха намалював ідеалізований націоналістичний рух, у якому молодь та політики присягали на вірність «богині Славії», яка спостерігає за дійством, сидячи на гілках липи.